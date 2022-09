Den Flaschenhals der Heinz Ketchup-Flaschen in UK ziert das königliche Wappen "by appointment to Her Majesty the Queen”, das mit dem Tod der Regentin seine Gültigkeit verloren hat.

Rund 800 Marken müssen nach dem Ableben von Queen Elizabeth II. ihre Verpackungen umstellen, falls sie die königliche Urkunde als Hoflieferanten verlieren.

"By Appointment to Her Majesty The Queen, Purveyors of Heinz Products" - dieser Satz ziert stolz die Ketchup-Flaschen von Heinz in UK. Nun muss er nach dem Tod der Queen womöglich e