Hagleitner Hygiene: hagi erobert den LEH

Die Konsumentenmarke des Hygienespezialisten Hagleitner ist ab 21. August mit ausgesuchten Produkten in den Supermarktregalen von Eurospar, Interspar und Maximarkt zu finden.

Hagleitner ist für seine High-End-Hygieneprodukte im öffentlichen Bereich bekannt. Seit Anfang März dieses Jahres will das Unternehmen aber auch den Privatkunden erreichen und stellte die neue Konsumentenmarke "hagi" vor ( CASH.at hat berichtet ). Das Sortiment umfasst vorerst vier Produkte und war bisher nur über den eigenen Online-Shop und Amazon erhältlich, der Einzug in den stationären Handel war aber von Anfang an geplant. Und nun ist es so weit. Nachdem der Popo-Schaum Ende Juli bereits bei Bipa erhältlich ist, zieht ein Teil des Sortiments mit heute, 21. August, erstmals auch in den LEH ein. Die Handelskette Spar hat den Händedesinfekt- und Popo-Schaum bei allen größeren Märkten gelistet.Der Händedesinfekt-Schaum ist hinsichtlich seiner Wirksamkeit gegen Bakterien, Pilze sowie Viren geprüft und soll auch vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 schützen. Das Produkt gibt es österreichweit bei Interspar und Maximarkt. Der Popo-Schaum ist zudem auch bei Eurospar erhältlich und gilt als Alternative zum klassischen Feuchttuch. Der Schaum wird einfach auf dem Toilettenpapier aufgebracht, die Reinigung nach dem Toilettengang erfolgt anschließend wie gewohnt. Die Filialen haben jeweils auch die passenden Nachfüller im Sortiment."Von Hygieneprodukten aus dem Supermarkt erwarten sich immer mehr Menschen professionelle Standards", erklärt Stefanie Hagleitner, verantwortlich für das Privatkundengeschäft bei Hagleitner. "Händedesinfektion soll sicher wirksam und hautverträglich sein. Popokosmetik soll den eigenen Po genauso wie die Umwelt schützen – ohne Gefahr, dass der Kanal verstopft. Toilettenpapier selbst zu befeuchten, lautet das Motto. Wer sich für den täglichen Bedarf eindeckt, soll nichts davon missen. Deshalb zieht es die Marke hagi jetzt in den Lebensmitteleinzelhandel." Um die verstärkte Nachfrage bedienen zu können, errichtet Hagleitner aktuell ein zweites Chemie- als auch ein größeres Spender-Werk am Muttersitz in Zell am See.