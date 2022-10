Hagleitner/Krug

Hygieneunternehmen Hagleitner eröffnet deutsches Headquarter in Frankfurt am Main

Der österreichische Hygienespezialist Hagleitner erweitert sich und eröffnet ein neues Headquarter in Frankfurt am Main. Das Umsatzziel für das Nachbarland liegt bei 100 Millionen Euro bis 2032.

Hagleitner-Geschäftsführer Georg Hagleitner sieht eine Wende der Hygienekultur auf uns, vor allem aber auch auf Deutschland zukommen. "Hygiene wird allgemein sichtbar und messbar sein; betreten Sie einen Supermarkt, zeigt Ihnen ein Monitor: Heute hat sich in diesem Supermarkt bereits 4.000-mal jemand die Hände desinfiziert. Damit sehen Sie auch: Vor Ort bin ich sicher und gut aufgehoben", betont er. Deshalb hat man sich auch dafür entschieden, ein weiteres Headquarter aufzubauen. Seit 12. Oktober ist das Hygieneunternehmen auch in Frankfurt am Main zu finden, von wo aus man die Geschicke in Deutschland leitet. Dazu kommen fünf weitere Außenstellen Sauerlach bei München, Kirchheim unter Teck, Nürnberg, Münster und Berlin, weitere sind geplant. Verantwortlich für das Deutschland-Geschäft ist Andreas Koch. Geforscht, entwickelt und produziert wird aber weiterhin in Salzburg.