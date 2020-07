Der Hygienespezialist Hagleitner dehnt sein Privatkundengeschäft auf Bipa aus.

Mit dem "Popo Schaum" zieht ein Produkt von Hagleitner erstmals ins Ladenregal ein. Ab sofort gibt es die Alternative zum feuchten Toilettenpapier bei Bipa. Zuvor war das Produkt ausschließlich im Onlinehandel zu haben. Der Neuzugang gehört zur Marke hagi, Hagleitner lancierte sie am 6. März 2020 – um sich (neben dem Firmenkundengeschäft) an Privatpersonen zu wenden.

Stefanie Hagleitner zeichnet für die Marke hagi verantwortlich: „Toilettenpapier selbst zu befeuchten, ist hygienisch und schützt die Umwelt. Der Popo-Schaum kommt auf herkömmliches WC-Papier – es enthält kein Mikroplastik, lässt sich bedenkenlos runterspülen. Anders als bei vielen Feuchttüchern kann der Kanal hier nicht verstopfen. Dieser Blickpunkt war maßgeblich, als Hagleitner das Konzept entwickelt hat."

Seinen Weg in den stationären Einzelhandel plante der Hygienemittel-Hersteller langfristig. „Die Erfahrung aus dem Onlinehandel zeigt: Der Popo-Schaum und die Marke hagi finden Zuspruch“, erklärt Stefanie Hagleitner. „Entsprechend achtsam gehen wir aber vor, Hagleitner will den Bedarf ja nachhaltig bedienen. Deshalb werden die Produktionskapazitäten aufgestockt. Am Stammsitz in Zell am See entsteht gerade ein zweites Chemiewerk, damit ist sichergestellt: Unsere Erzeugnisse bleiben made in Austria.“