littlewolf1989 - stock.adobe.com

Die nächste Österreichische Milchwirtschaftliche Tagung findet am 14. und 15. September 2023 auf Einladung von Tirol Milch an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt (HBLFA) Tirol in Strass im Zillertal statt.

Die Österreichische Milchwirtschaftliche Tagung (ÖMT) gilt als wichtiger und traditionsreicher Treffpunkt der heimischen Milchverarbeiter. Dabei kommen heuer auf Einladung der Tirol Milch mehr als 200 Milch-Experten:innen und Entscheidungsträger:innen an zwei Halbtagen im September zum Informations- und Meinungsaustausch an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt (HBLFA) Tirol in Strass im Zillertal zusammen. Das Generalthema lautet diesmal "Nachhaltig zum Erfolg".





Am 14. September stehen vor allem aktuelle agrar- und wirtschaftspolitische Themen im Mittelpunkt. Am 15. September geht es dann um die neuesten Erkenntnisse zu chemischen, mikrobiologischen sowie rechtlichen Fragen.

Am 14. September stehen vor allem aktuelle agrar- und wirtschaftspolitische Themen im Mittelpunkt. Am 15. September geht es dann um die neuesten Erkenntnisse zu chemischen, mikrobiologischen sowie rechtlichen Fragen.