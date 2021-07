Das Salzburger Start-up Healthy Kids hat für Produkte seiner Marke "Pure&Fun" nun auch Listungen in Deutschland sowie in der Schweiz in der Tasche und lanciert Ende Juli in Österreich eine erste große Plakatkampagne.

Healthy Kids

Die Healthy-Kids-Gründer Reinhold Hinterplattner (l.) und Christian Eibl

Einen starken Start haben die beiden Salzburger Jungunternehmer Christian Eibl und Reinhold Hinterplattner mit ihrer im Vorjahr gegründeten Firma Healthy Kids GmbH hingelegt: Ihre Marke "Pure&Fun" mit gesunden Bio-Getränken und -Snacks für Kinder von 4 bis 14 Jahren hat bereits im ersten halben Jahr nach dem Markteintritt den Weg in die Regale der größten österreichischen Handelsketten gefunden. "Die vielen Listungen bei großen Händlern wie Eurospar, Interspar, Billa, Bipa, Sutterlüty oder MPreis nach so kurzer Zeit haben uns ebenso überrascht wie das enorm positive Feedback, das sowohl von den Einkäufern im Handel als auch von den vielen Konsumenten kommt", freuen sich Christian Eibl und Reinhold Hinterplattner.Im Marketing nutzten die Jungunternehmer bisher vorwiegend POS-Platzierungen sowie Social-Media-Plattformen. Mit Ende Juli startet nun erstmals österreichweit eine Plakatkampagne. "Wir wollen speziell in der Nähe der Einkaufsstätten sowie diversen großen Freizeiteinrichtungen präsent sein, um den Kindern und deren Eltern unsere Bio-Produkte zu zeigen", sagt Reinhold Hinterplattner.Weitere werbliche Unterstützung gibt es diesen Sommer durch den ersten Kinofilm der TV-Serie "PAW Patrol", der in Österreich am 19. August 2021 startet. Schließlich war es den Jungunternehmern gelungen, eine Markenlizenz zu erhalten, sodass die PAW-Patrol-Helden auf den Bio-Produkten von "Pure&Fun" abgebildet werden dürfen. "Passend zum Film wird es auch bei uns ein Gewinnspiel geben. Mit jedem gekauften PAW-Patrol-Produkt von Pure&Fun kann man ab Ende August Kinotickets gewinnen", so Christian Eibl.Ganz oben auf der Agenda der Jungunternehmer aus Wals-Siezenheim bei Salzburg steht zudem die internationale Expansion. "Nach einem ersten sehr erfolgreichen Test bei dm Deutschland und der starken nationalen Listung für die Produkte von Pure&Fun in Österreich liegt unser Fokus in der zweiten Jahreshälfte 2021 auf dem Markteintritt in Deutschland und der Schweiz. Ab Spätsommer gibt es hier bereits einige Zusagen großer Handelsketten", erklären die beiden ehemaligen Teekanne-Manager, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben.