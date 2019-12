Leerer Lastwagen wurde im Burgenland wieder gefunden.

Wie die Heidi Chocolat AG Niemetz Schwedenbomben Niederlassung Österreich in einer Aussendung mitteilt, wurde in der Nacht von 18. auf 19. Dezember 2019 in Niederösterreich ein voll mit Schwedenbomben beladener LKW gestohlen. Dank eines GPS-Senders im Fahrzeug konnte dieses mittlerweile in der Nähe von Matterburg gefunden werden.Von der "bombigen" Fracht, insgesamt 33 Euro-Paletten Schwedenbomben, sprich rund 160.000 Stück, fehlt jedoch jede Spur. Heide Chocolat beziffert den Warenwert der verschwundenen Ladung im nicht näher definierten fünfstelligen Bereich. Polizeiermittlungen sind im Laufen, so das Unternehmen in der Aussendung.