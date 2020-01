1890 legte Edmund Niemetz den Grundstein für das Süßwarenunternehmen.

Im Jahr 1890 legte Edmund Niemetz mit der Eröffnung einer Konditorei in Linz den Grundstein für die süße Firmengeschichte und Marken wie Schwedenbombe, Swedy, Manja und Co. Aber nun der Reihe nach: 1926 hatten sein Nachfolger Walter Niemetz und seine Frau Johanna die Idee für die legendären Schwedenbomben. Ihren Namen verdanken sie einem aus Schweden stammenden Freund der Familie, der bei der Entwicklung der Rezeptur mitgeholfen hat. 1930 eröffnete das Ehepaar die Süßwarenmanufaktur Niemetz in Wien und ließ vier Jahre später die Marke Schwedenbombe eintragen. Nach dem Tod von Walter Niemetz 1992 übernahm Tochter Ursula die Unternehmensführung, die seit 1996 von finanziellen Schwierigkeiten begleitet war. Herausfordernd war vor allem die Zeit zwischen 2000 und 2012 als die Mitarbeiter die Inhaber klagten, da über Monate keine Löhne ausbezahlt wurden. Da auch Steuerschulden nicht beglichen wurden, musste Ende 2012 das Fabriksgebäude in Wien verkauft werden, allerdings reichte der Erlös nicht um die Verbindlichkeiten zu begleichen. In der Folge stellte das Finanzamt den Konkursantrag.2013 konnte durch das Engagement von über 40.000 treuen Fans und der Aktion „Rettet die Schwedenbombe“ ein einzigartiges österreichisches Kulturgut bewahrt und zahlreiche Arbeitsplätze gesichert werden. Nach einem monatelangen Bieterverfahren erfolgte am 14. Juni 2013 die nahtlose Übernahme des Traditionsunternehmens durch die Schweizer Heidi Chocolat AG. Am 17. Juni 2013 wurde erstmals unter der neuen Leitung produziert. Seitdem wird an diesem Datum jährlich der „Tag der Rettung der Schwedenbombe“ gefeiert. Heuer feiert das Unternehmen nicht nur das 130-jährige Firmenjubiläum, sondern auch den Fortbestand Wiener Konditorqualität unter dem Motto: Damals wie heute.Gefeiert wird das ganze Jahr über. Fans der Marke dürfen sich auf ganz besondere Neuheiten, wie zum Beispiel das Schwedenbomben-Eis und neue Schaumkuss-Geschmacksrichtungen freuen.