Schwedenbomben selber machen am Tag der Liebe.

Um den Valentinstag für Verliebte besonders süß zu gestalten, bietet Niemetz Schwedenbomben in Wiener Neudorf einen Workshop an. Beim gemeinsamen Verzieren der besonderen Herzschwedenbomben gefüllt mit rosafarbenem Schaum, kommt man sich besonders nahe. Mit unterschiedlichen Toppings können gemeinsam herzige Kreationen gezaubert und danach in trauter Zweisamkeit genossen werden. Zur Begrüßung gibt es für alle Paare je ein Glas Sekt zum Anstoßen.14.02.202018 - 19:30 Uhr25 EuroAnmeldungen unter: www.niemetz.at oder 0676 49 23 250