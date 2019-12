Heidi Chocolat: Das versüßte Warten

Die Niemetz Schwedenbomben kündigen spezielle Dezember-Workshops an.

Auch an den Feiertagen 24. und 31. Dezember veranstalten die Niemetz Schwedenbomben Workshops. An Heiligabend findet „Warten auf das Christkind“ statt – für Familien und Kinder (10 bis 12 Uhr, 14 bis 16 Uhr). Die Teilnehmer kreieren Schwedenbomben die das Warten auf die Bescherung verkürzen sollen. Und alle Feierlustigen lädt man am Silvestertag (12 bis 14 Uhr) ein, bei einem Glas Sekt sich als Schwedenbomben-Konditor zu versuchen. Preis pro Workshop ist 25 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung unter https://www.niemetz.at/workshops/