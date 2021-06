Das essbare Kulturgut feiert nicht nur sein Jubiläum, auch die Rettung des Traditionsunternehmens jährt sich zum achten Mal.

Mit zwei Jahreszahlen ist die Schwedenbombe untrennbar verbunden: 1926 und 2013. In den 20ern wurde die Süßigkeit vom Wiener Zuckerbäckermeister und Patissier Walter Niemetz gemeinsam mit Ehefrau Johanna erfunden. Seither hat der Schaumkuss einen fixen Platz in den Herzen der österreichischen Naschkatzen gefunden, doch vor acht Jahren wäre damit fast Schluss gewesen: Der Hersteller Niemetz näherte sich dem Bankrott. Nach dem Verkauf der damaligen Firmenzentrale und einer Hilfsaktion von Fans, bei der so viele Schwedenbomben wie möglich gekauft wurden, fand sich mit Heidi Chocolat jedoch ein Käufer. Die Produktion wurde nach Wiener Neudorf verlagert und kein einziger Mitarbeiter musste entlassen werden.

Das süße Geburtstagskind feiert das Jubiläum mit einem Gewinnspiel: Wer auf Facebook oder Instagram mit einem Ständchen, Foto oder Gedicht gratuliert, hat die Chance, einen Retro-Koffer voller Schwedenbomben zu gewinnen.