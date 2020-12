Vor einem Jahr ist ein LKW voller Schwedenbomben gestohlen worden - nun ist der Fall gelöst und der Hersteller feiert mit einer Aktion.

Es waren ganze 160.000 Stück des essbaren Kulturguts, die vor rund einem Jahr abhandengekommen sind. Die 33 Paletten wurden, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich nun aufgeklärt hat, von einer professionellen Bande geklaut, die sich auf den Diebstahl von Sattelschleppern spezialisiert haben. Seit 2018 wurden immer wieder Ladungen unterschiedlicher Art in Wien und Niederösterreich entwendet - darunter Kugelgriller, Bekleidung, Blech, Gewürze und eben die Schwedenbomben. Insgesamt verursachten die Kriminellen, von denen drei bereits inhaftiert sind, einen Schaden von etwa 428.000 Euro. Nach einem Mitglied der kriminellen Vereinigung wird noch gefahndet.