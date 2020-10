Zum Tag des Sekts lassen Niemetz Schwedenbomben und Szigeti die Korken knallen und veranstalten gemeinsam einen Schwedenbomben-Workshop mit Sektverkostung.

Schwedenbomben-Workshop mit Szigeti Termine:

19.10.2020, 11 – 12:30 Uhr

19.10.2020, 18 – 19:30 Uhr

24.10.2020, 11 – 12:30 Uhr

25.10.2020, 11 – 12:30 Uhr Kosten: € 30 pro Person

Wo: Schwedenbomben Shop Wiener Neudorf

Anmeldung: www.niemetz.at/workshops/ oder 0676/4923250



Naschen und dazu ein Gläschen Sekt, was will man mehr? Beides geht jetzt beim Workshop in Wiener Neudorf von Niemetz Schwedenbomben und Szigeti anlässlich des österreichischen Tag des Sekts. Dort können die beliebten Schaumküsse nach eigenen Vorstellungen gestaltet werden - mit bunten Streuseln, auffallenden Formen oder doppeltem Schokogenuss. Während des kreativen Einsatzes stehen österreichischer Sekt der Sektkellerei Szigeti aus Gols im Burgenland und kleine Canapés für die Teilnehmer bereit. Wer nicht schon dazu verführt wurde, die süßen Eigenkreationen vor Ort zu verkosten, kann diese gemeinsam mit einer kleinen Überraschung von Szigeti mit nach Hause nehmen. Den ganzen Workshop über wird auf die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen und den -abstand geachtet, dafür sorgen Schoko-Babyelefant und Kokos-Babyelefant, versprechen die Veranstalter.