Ab April ist Heineken Deutschland für den Verkauf und die Werbung der österreichischen Biermarke auf dem deutschen Markt verantwortlich.

er Umsatz von Gössers Mischgetränk-Variante ist laut Nielsen um 47 Prozent in Deutschland gewachsen.





Wie Lebensmittelzeitung.net berichtet, wickelt aktuell noch die in Österreich angesiedelte Brau Union Export den Vertrieb in unserem Nachbarland ab. In Deutschland ist vor allem der Gösser Natur Radler in den Regalen der Händler stark gefragt und hat sich sogar laut Heineken zum beliebtesten natürlichen Radler des Landes gemausert. DNeu im Portfolio von Heineken Deutschland sind neben dem klassischen Gösser Natur Radler Zitrone (mit und ohne Alkohol) auch der Natur Radler Kräuter, Gösser Export und Gösser Gold.