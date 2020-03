Brau Union-Chef Magne Setnes wird neues Vorstandsmitglied beim Mutterkonzerns Heineken in Amsterdam

Brau Union Österreich-Chef Magne Setnes wechselt in den Vorstand des Mutterkonzerns Heineken nach Amsterdam und folgt damit auf Marc Gross, der in den Ruhestand geht. Seine Nachfolge bei der Brau Union Österreich ist noch offen.

Chief Supply Chain Officer



verschiedene internationale Führungspositionen in den Bereichen Supply Chain und Handel tätig war. Zurzeit ist er Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich AG. Wer ihm dort nachfolgt, ist noch nicht bekannt.

Außerdem wird Ronald den Elzen das Vorstandsteam bei Heineken als erster Chief Digital and Technology Officer ergänzen. Man möchte die Chancen der Digitalisierung auch für die Bierindustrie nutzen und den Ehrgeiz unterstreichen, die weltweit am besten vernetzte Brauer zu werden. Außerdem wirddas Vorstandsteam bei Heineken als erster

In der Heineken Company kommt es in den nächsten Wochen zu Wechseln in der Führungsebene. Der langjährigeund Vorstandsmitglied Marc Gross legt sein Amt mit April nieder. Seine Agenden übernimmt Magne Setnes, der bereits seit 2000 im Unternehmen ist und für