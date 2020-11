Heinisch-Desco: Virenfreie Luft

Die Luftreiniger des Wiener Unternehmens Heinisch-Desco garantieren eine effektive Filterung und sollen Räume so auch Corona-sicherer machen.

Heinisch-Desco

Neben Maske tragen und Abstand halten gehört auch Lüften zu den gängigsten Weisungen, um die Verbreitung des Coronavirus bzw. von Viren generell einzudämmen. Das bringt aber nicht immer den vollen Nutzen, sagen Lüftungstechniker. Das Wiener Klima- und Lüftungstechnikunternehmen Heinisch-Desco hat dafür zwei Luftfiltergeräte, die Depuro Pro sowie die Depuro Pro Evo, im Angebot, welche eine effektive Filterung garantieren und Räume dadurch auch Corona-sicherer machen sollen. Zum Einsatz können sie sowohl im Handel als auch in Bildungseinrichtungen, Büros, Apotheken, Restaurants und Bars, Beauty Centers, Fitness-Studios, Gemeinschaftsräumen und Wartezimmern kommen. Die Anwendung ist dabei ganz einfach: den Stecker in die Dose stecken – plug and play. Flexibilität in der Platzierung, Energieeffizienz und ein leiser Betrieb durch schallabsorbierende Sandwichelemente gehören außerdem zu den Schlagworten der Luftfiltergeräte."Überall dort, wo Menschen zusammenkommen und die Luft mehr oder weniger steht, steigt die Ansteckungsgefahr. Luftreiniger sind daher besonders für Schulen und Kindergärten, Warteräume von Arztpraxen, für Büros oder für gewerbliche Betriebe sinnvoll. Unsere Luftreiniger reduzieren die Menge an Schadstoffen innerhalb einer kurzen Zeit so stark, dass in einem geschlossenen Raum auch die Ansteckungsgefahr deutlich geringer wird. Als etabliertes Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der Klima- und Lüftungstechnik bieten wir nur qualitativ hochwertige Produkte, umfassende Serviceleistungen und haben bestens ausgebildete Mitarbeiter", fassen Gerald Brandlmayer und Andreas Wergetis, Geschäftsführer von Heinisch-Desco, die Leistung zusammen.