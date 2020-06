Henkel: 25.000 Euro für Verein Haarfee

Für jedes einzelne, im März 2020 bei Bipa gekaufte Produkt der Marken Glem vital, Gliss Kur, Taft und got2b spendete Schwarzkopf zehn Cent an den Verein Haarfee.

Bernhard Voit, Geschäftsführer von Henkel Beauty Care: „Das Thema Haare ist bei Frauen und jungen Mädchen mit ganz viel Emotion verbunden. Auch wir von Schwarzkopf teilen die Leidenschaft für schönes Haar, deshalb war und ist es uns ein großes Anliegen, den Verein Haarfee zu unterstützen. Ein großes Dankeschön an alle Konsumenten, die diese Spende mit ihrem Produktkauf bei Bipa erst ermöglicht haben.“

„Eine gutsitzende Echthaar-Perücke verhilft nicht nur zu einem natürlichen Aussehen, sie gibt betroffenen Kindern auch eine große Portion Selbstvertrauen und Selbstsicherheit zurück“, ist auch Yochai Mevorach, Obmann des Vereins Haarfee, überzeugt. „Ich bin überglücklich – mit der Spende von Schwarzkopf können wir insgesamt 50 Echthaar-Perücken herstellen und bedürftigen Kindern kostenlos zur Verfügung stellen.“

Das gesammelte Geld wird für die Herstellung von Echthaar-Perücken verwendet, die an Kinder gehen, die ihre Haare durch Schicksalsschläge verloren haben.Das Ziel der globalen "Schwarzkopf Million Chances"-Initiative von Henkel Beauty Care, die im Jahr 2016 gegründet wurde, zielt darauf ab, Mädchen und junge Frauen in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen. Die Aktion für den Verein Haarfee, die in den Filialen mit Zweitplatzierungen in Form von Displays und einer Social Medie-Kampagne begleitet wurde, ist nur eine von vielen Projekten der Million Chances-Initiative, die bereits 115.000 Mädchen und Frauen erreichten.