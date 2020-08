Henkel: Der Salon der Zukunft

Schwarzkopf Professional aus dem Hause Henkel kombiniert über 120 Jahre wissenschaftliche Haarkompetenz mit den neuesten Trends in der Digitaltechnologie.

Der SalonLab Smart Analyzer und die dazugehörige Beratungs-App ergänzen gemeinsam die Expertise des Friseurs bei der Haardiagnose und bilden gleichzeitig die digitale Basis für eine individualisierte Pflege mit den Produkten der Fibre Clinix-Range, die es ab sofort auch für zu Hause gibt."Der SalonLab Analyzer und die Consultant App sind Meilensteine. Sie bringen nicht nur den Salon von der Gegenwart in die Zukunft, sondern dank ihnen wird das Salonerlebnis für die Kunden neu erfunden", sagt Lesley Jennison, Schwarzkopf Professional Global Colour Ambassador. Und so funktioniert die Innovation: Mittels Schwarzkopf Professional SalonLab Smart Analyzer wird die Qualität des inneren Haarzustandes mit einem Nahinfrarotsensor gemessen. Die Ergebnisse lassen sich in der dazugehörigen App ablesen.Die Schwarzkopf Professional Innovation geht Hand in Hand mit der neu eingeführten Fibre Clinix-Serie. Die bahnbrechende Produktreihe bietet auf Basis der Analyse des SalonLab Smart Analyzers individuell anpassbare Treatments und transformative Ergebnisse.