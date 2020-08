Henkel: Million Chances dank Schwarzkopf

Der mit 40.000 Euro dotierte Schwarzkopf Million Chances Award wird auch 2020 verliehen.

Mit dem 2018 erstmals gestarteten Preis zeichnet Henkel Initiativen in Österreich, Deutschland und der Schweiz aus, die sich für Female Empowerment einsetzen und Frauen und Mädchen in diversen Lebensabschnitten unterstützen. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 15. September 2020. Bis dahin können Vereine und Projekte, die Mädchen und Frauen in den Fokus stellen, den Bewerbungsbogen ausfüllen. Die Preise werden in drei Kategorien verliehen: „Build up“, „Move up“ und „Start up“. Erstere setzt sich für die Ausbildung von Mädchen ein, „Move up“ hilft Frauen beim Start in die Arbeitswelt, während „Start up“ Frauen bei beruflichen oder privaten Schwierigkeiten unter die Arme greift. Die Sieger wird eine Jury ermitteln. Darüber hinaus wird ein Public Voting-Preis vergeben, bei dem zwischen 16. September und 7. Oktober 2020 jeder die Möglichkeit hat, sich über die Einreichungen zu informieren und den Gewinner zu wählen.



Die Gewinner-Initiativen werden im November bekannt gegeben. Alle vier erhalten dann auch ein Preisgeld in Höhe von je 10.000 Euro. Eine Bewerbungsmöglichkeit gibt es online unter diesem Link.