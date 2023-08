Henkel: Millionen Chancen für Frauen

Dieses Jahr wird der Million Chances Award von Schwarzkopf zum sechsten Mal in Folge verliehen. Gesucht werden Initiativen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, die sich für mehr Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit von Frauen und Mädchen einsetzen, sowie deren Berufseinstieg und ihre Karrierepläne professionell unterstützen und begleiten.

Als offizieller Partner des Million Chances Awards kürt die Styling-Marke Taft drei Initiativen sowie einen Mentor oder eine Mentorin mit einem Preisgeld von jeweils 10.000 Euro. Die Bewerbungsphase in Österreich, Deutschland und der Schweiz hat am 31. Juli gestartet. Bis zum 10. September können Vereine, Initiativen und Projekte sowie Einzelpersonen, die Mädchen und Frauen in ihren Zukunftsplänen unterstützen, ihre Bewerbung unter https://www.schwarzkopf.de/million-chances/award.html einsenden.

Die Awards

Die Gewinner des letzten Jahres

Die Preise werden in drei Kategorien verliehen. Build Up-Initiativen setzen sich für die Ausbildung von Mädchen ein. Sie unterstützen Mädchen bis 15 Jahre beim Heranwachsen zu selbstbewussten Frauen und ebnen ihren Lebensweg.Move Up–Initiativen setzen sich für einen bestmöglichen Berufseinstieg ein. Mittels Coachings und Seminaren stärken sie die Chancen junger Frauen bis 21 Jahre auf dem Arbeitsmarkt.Start Up–Initiativen richten sich an Frauen ab 21 Jahren aufwärts und begleiten sie bei einem beruflichen oder privaten Neustart. Sie fördern wirtschaftliches Verständnis und Handeln.Zusätzlich zu den drei Kategorien wird außerdem ein vierter Preis verliehen. Der Mentor Award geht an eine Person, die sich nachweislich für Female Empowerment und Frauensolidarität einsetzt. Der Gewinner oder die Gewinnerin kann das Preisgeld dann an einen gemeinnützigen und die Chancengleichheit von Frauen aktiv fördernden Verein der Wahl, mit Sitz in Österreich, Deutschland oder der Schweiz, spenden.Die Jury besteht aus Henkel Personalvorständin Sylvie Nicol, Entertainer Riccardo Simonetti, Topmodel Franziska Knuppe, Vorjahresgewinnerin Courtney Adams und Geschäftsführerin der Fritz Henkel Stiftung Karol-Monique Westhoff. Die Verleihung des Awards findet am 8. November in Düsseldorf statt.