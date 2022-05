Henkel

Henkel-Verwaltungsgebäude im Headquarter in Düsseldorf

In einer ersten Phase kündigt der Konsumgüterriese Henkel die Streichung von weltweit 2.000 Stellen in Vertrieb und Verwaltung vorwiegend auf Management-Ebene in den beiden verschmelzenden Bereichen Beauty Care und Laundry & Home Care, an. In einem zweiten Schritt werden in den kommenden Jahren weitere Mitarbeiter aus Produktion und Logistik abgebaut.

Im Zuge des Mergers der beiden Unternehmenssparten Laundry & Home Care und Beauty Care zu Henkel Consumer Brands, kündigt der Konzern mit Sitz in Düsseldorf die Streichung von vorerst