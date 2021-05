Henkel: Waschechte, nachhaltige Österreicher

Unter dem Motto "Mit reinem Gewissen" launcht Henkel auch heuer wieder in Österreich eine Kampagne für Wasch- und Reinigungsmittel, in dessen Fokus die drei Themen heimische Produktion, nachhaltige Herstellung und rezyklierbare Verpackung stehen.

Nachhaltigkeit und Regionalität sind zwei Themen, die bei Österreichs Konsumenten schon lange auf der Prioritätenliste ganz oben stehen. Diese bereits zuvor hohe Bedeutung hat sich durch die Coronaviruspandemie nun nochmals verstärkt, wie verschiedene Befragungen belegen.

Aufbauend auf diesen Fakten hat Henkel die heurige Auflage der unter dem Motto "Mit reinem Gewissen" stehenden Kampagne gestaltet. Diese läuft in Österreich von Mai bis Juni 2021 in den Hauptmedien TV und Social Media. Kernthema der Kampagne sind die herausragenden Leistungen des Produktionsstandorts in Wien-Erdberg, der zudem für kurze Transportwege steht.

Im dritten Wiener Gemeindebezirk produziert Henkel pro Jahr mehr als 200.000 Tonnen Flüssigwasch- und -reinigungsmittel der Marken Persil, Dixan, Weißer Riese, Pril, Clin, Fewa und Silan. Gegenüber dem Vergleichsjahr 2010 konnten im Werk Erdberg 30 Prozent Primärenergie, 41 Prozent Abfallaufkommen sowie 25 Prozent Wasserverbrauch pro produzierter Tonne eingespart werden. Ermöglicht wurde dies etwa durch die Installation einer zentralen, stromsparenden Kühlanlage oder die Forcierung von Mehrweggebinden innerhalb der Supply Chain. Mit der für 2021 geplanten Errichtung einer Photovoltaik-Anlage und dem Investment von über 400.000 Euro will man nun einen nächsten Nachhaltigkeits-Meilenstein setzen.