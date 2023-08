Henkel: Weil es einen Unterschied macht

Mehr als drei Viertel des CO₂-Fußabdrucks der Kosmetik- und Haushaltsprodukte von Henkel Consumer Brands entstehen bei deren Anwendung. Deshalb zeigt das Unternehmen auf einer neuen Website, wie Konsument:innen diesen Anteil reduzieren und somit Wasser, Energie und Kosten einsparen können.

In Österreich werden jährlich rund 76 Millionen Henkel-Produkte aus den Kategorien Kosmetik & Körperpflege und Wasch- und Reinigungsmittel verkauft. "Das sind 76 Millionen Möglichkeiten, durch gezielte Anwendung dieser Produkte einen individuellen Beitrag zur CO 2 -Fußabdruck-Reduktion zu leisten", betont Barbara Gur, Sustainability Managerin bei Henkel Consumer Brands Österreich. Passend dazu präsentiert das deutsche Unternehmen, das im Industrie- und Konsumentengeschäft führend ist, nachhaltige und kostensparende Kosmetik- und Haushaltsroutinen für zu Hause. "Verringert man die Duschzeit beispielsweise von durchschnittlich sechs auf vier Minuten, werden bereits mehr als 12 Liter Wasser gespart", sagt Gur. Auch der Griff zu recycelten Produktverpackungen, das Lufttrocknen der Haare oder die Wahl des Eco-Programms beim Wäschewaschen machen einen Unterschied und schonen Umwelt und Geldbörse. Auf weileseinenunterschiedmacht.at finden sich aktuell 25 Tipps, wie Konsumenten und Konsumentinnen ihre Kosmetik- und Haushaltsroutinen nachhaltiger und kostensparender gestalten können. Die Hacks teilen sich auf die Rubriken "Recycle", "Energie", "Wasser" und "Generelle Verwendung".

Hier gibt es einen kleinen Einblick in den Nachhaltigkeits-Leitfaden für daheim:

Begleitet wird die Gemeinschaftsinitiative der Marken Fa, Gliss, Nature Box, Glem vital, Persil, Somat, fewa und Pril unter dem Slogan "Weil es einen Unterschied macht" ab September mit Maßnahmen am Point Of Sale, einer starken, nationalen Online-Kampagne in Social Media sowie auf der Community-Plattform Frag-Team-Clean.