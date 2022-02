Henkell Freixenet verteidigt auch im zweiten Pandemiejahr seine Marktführerschaft mit 35 Prozent Marktanteil. Mit knapp 15 Prozent (mengen- und wertmäßig) ist Henkell Sekt erstmals der beliebteste Sekt der Österreicher.

Trotz Pandemie gönnten sich die Österreicher auch 2021 wieder prickelnde Genussmomente. Der Schaumweinmarkt wuchs dabei um 14 Prozent. Henkell Freixenet verlor zwar gegenüber 2020 Marktanteile, bleibt aber mit 35 Prozent weiterhin die Nummer 1 im Regal. "Die letzten zwei Jahre haben uns alle vor große Herausforderungen gestellt, dass das letzte Geschäftsjahr so gut verlief, haben wir unseren vielen treuen und auch neuen Sektliebhabern zu verdanken. Auch die Topqualität unserer Schaumweine, der Zusammenhalt im Team und die gute Zusammenarbeit mit den Partnern in Handel und Gastronomie haben einen wesentlichen Teil zum Erfolg beigetragen", resümiert Henkell Freixenet Austria Geschäftsführer Philipp Gattermayer.



Italienische Momente

Besonders erfreulich für den Schaumweinexperten ist, dass die Marke Henkell mit 15 Prozent Anteil im Wert und in der Menge erstmals "das Ranking der beliebtesten Schaumweine Österreichs anführt", wie man in einer Aussendung betont. Aber auch die anderen Marken entwickeln sich zufriedenstellend.Vor knapp zwei Jahren führte Henkell Freixenet mit dem Wiener Hofburg Sekt erstmals eine Marke ein, die extra für den österreichischen Markt kreiert wurde. Dieses durch und durch heimische Produkt konnte im vergangenen Jahr um 59 Prozent zulegen. Doch auch das Interesse am Schaumwein "made in Italy" reißt nicht ab. Der Gesamtmarkt verzeichnete einen Anstieg um 29 Prozent, der Mionetto Prosecco Spumante wuchs sogar überproportional mit einem Absatzplus von 32 Prozent. Auch die Cavas von Freixenet kommen sehr gut bei den Österreichern an, dies zeigt ein erneutes Wachstum von 17 Prozent.