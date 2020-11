Seit 170 Jahren steht das Haus Christian Adalbert Kupferberg für ausgezeichnete Qualität, pure Lebensfreude und sprudelnden Genuss.

170 Jahre und prickelnd wie eh und je. Kupferberg ist bereits ein echtes Urgestein auf dem Sektmarkt, an Blubberkraft hat die Marke mit den insgesamt fünf Schaumweinvarianten aber nichts verloren. Mit einem Marktanteil von 19 Prozent steht dieser Klassiker an der Spitze der beliebtesten heimischen Sekte. "Egal ob Kupferberg Trocken, Brut, Halbtrocken oder Rosé – seit vielen Jahren setzen die österreichischen Schaumweinliebhaber ein klares Bekenntnis zu spontaner und alltagstauglicher Sektkultur. Mit Kupferberg bieten wir ein Stück Alltagsluxus und Lebensfreude für jeden großen und kleinen Moment – und das bereits seit 1850", freut sich Henkell Freixenet Austria-Geschäftsführer Philipp Gattermayer.Christian Adalbert Kupferberg hat 1850 mit seiner "Fabrication moussierender Weine" in Mainz am Rhein das Kupferberg-Stammhaus gegründet. 1888 wurde es aus Platzgründen bereits nach unten erweitert. So entstand die am tiefsten geschichteten Sektkeller der Welt. Auf sieben unterirdischen Etagen umfassen sie bis heute insgesamt 60 Kellerräume. Qualität und Pioniergeist war damals die Devise und ist sie noch heute.Erst heuer präsentierte sich Kupferberg Rosé in einer besonderen Flaschenummantelung. Im Vorfeld konnten Kupferberg-Fans aus zwei Designs, die exklusiv für den österreichischen Markt entworfen wurden, wählen und für ihren Favoriten voten. Das Rennen machte das "Flamingo"-Design.Um mit allen Schaumwein-Fans auf eine der schönsten Launen der Welt anzustoßen, verlost Kupferberg rechtzeitig zum Jubiläum 5-mal einen Jahresvorrat Kupferberg Sekt. Eine Teilnahme ist über den Flaschen-Neckhanger im Handel möglich.