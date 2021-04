Österreichs Schaumweinmarktführer launcht den eigenen Webshop shop.sektgenuss.at und vereint Schaumweine, Weine und Spirituosen sowie anlassspezifische Packages unter einem Dach.

Der Onlineboom hat auch bei Wein und Schaumwein seine Spuren hinterlassen und den Online-Weinhandel beflügelt. Diesem Trend trägt nun Henkell Freixenet Rechnung und bietet ab sofort das gesamte österreichische Markenprodukt-Portfolio im eigenen Onlineshop an und präsentiert damit die Marken- und Produktvielfalt des Unternehmens. Darunter befinden sich Schaumweine aus aller Welt, vom Mionetto Prosecco über Alfred Gratien Champagner bis hin zum Freixenet Cava, aber auch Weine und Spirituosen. Außerdem umfasst das digitale Angebot anlassspezifische Packages zum Beispiel zum bevorstehenden Muttertag sowie Rezept-Ideen."Die österreichischen Distanzhandelsausgaben werden vom E-Commerce getragen und erreichten 2020 mit 8,7 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert. Brandbeschleuniger ist eindeutig die Covid-Krise. Das zeigt eindrücklich, dass wir uns noch breiter aufstellen müssen, um unsere Zielgruppe überall dort zu erreichen, wo sie sich aufhält. Ebenso ist es uns ein Anliegen, die Wertschöpfung in Österreich zu garantieren und nicht den Kaufkraftabfluss zu fördern. Unser eigener Onlineshop soll die Brücke bilden, um unseren österreichischen Kundinnen und Kunden unsere gesamte Markenwelt näherzubringen. Henkell Freixenet ist der einzige Anbieter, der in sämtlichen Schaumwein-Kategorien – Sekt, Cava, Prosecco, Champagner und Crémant – ergänzt um ein vielfältiges Wein- und Spirituosensortiment, alles aus einer Hand anbietet. Wir freuen uns, dass wir nun auch hierzulande einen eigenen Webshop besitzen, der die prickelnde Produktvielfalt unseres Hauses repräsentiert", fasst Henkell-Freixenet-Austria-Geschäftsführer Philipp Gattermayer zusammen. Das Projekt wurde gemeinsam mit der Wiener Agentur quick brown fox umgesetzt.