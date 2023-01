Henkell Freixenet: Relaunch für Kupferberg

Adrian Almasa

Das neue Kupferberg-Design zwischen Tradition und Moderne.

Die über 170 Jahre alte Sektmarke erstrahlt in neuem Look. Schlicht, modern und elegant lautete die Devise.

Das Markenbild der Traditionsmarke aus dem Hause Henkell Freixenet wurde einem Relaunch unterzogen. Das Ergebnis wurde nun pünktlich zum Jahresbeginn der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei achtete man gleichzeitig auf einen Wiedererkennungswert für langjährige Konsumenten, wie auf eine Attraktivierung für Neukunden. So ist das Logo schlichter und moderner, die elegante Halsschleife mit hochwertiger Gold Veredelung und die klassische Dreiecksform des Etiketts sind jedoch klare Reminiszenzen an das Ursprungsdesign. "Das neue Design spiegelt perfekt den Schnittpunkt von Tradition und Fortschritt wider. Die Modernisierung der Marke und die Tradition von Kupferberg als eine der ältesten Sektkellereien gehen so Hand in Hand. Damit ist ein weiterer Meilenstein in der bis 1850 zurückreichenden Historie erreicht", so Philipp Gattermayer, Geschäftsführer Henkell Freixenet Österreich.