Henkell Freixenet freut sich über einen Ausbau der Marktanteile im vergangenen Jahr. Einen großen Beitrag leistete dabei die Performance von Henkell und Kupferberg. Die Bilanz im Überblick.

Mit einem Marktanteil von 37 Prozent liegt Henkell Freixenet 2022 um zwei Prozentpunkte über dem Ergebnis von 2021. 7 Millionen Flaschen Schaumwein wurden verkauft. Dabei konnte auch Henkell Sekt wieder bei den Konsumenten punkten und ist mit einem Anteil von 16 Prozent sowohl wertmäßig als auch mengenmäßig die größte Sektmarke Österreichs. Dicht dahinter liegt Kupferberg mit 15 Prozent auf Platz zwei. Henkell Freixenet Austria Geschäftsführer Philipp Gattermayer sieht die Beliebtheit der Produkte im Qualitätsversprechen begründet, verankert im Wissen und der langjährigen Erfahrung der Kellermeister sowie einer engen partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Lieferanten. "Dank unserer treuen, aber auch neuen Sektfans - die unsere Topqualität und den Geschmack schätzen - der guten Zusammenarbeit mit unseren Partnern und selbstverständlich auch dem gesamten Team, haben wir es wieder geschafft, bereits das vierte Jahr in Folge die Nummer 1 am Markt zu sein", betont Gattermayer.



Einen Trend verortet das Unternehmen bei Alkoholfreiem Sekt - der Gesamtmarkt ist um 5,1 Prozent gewachsen. Der Schaumweinanbieter freut sich hier über einen mengenmäßigen Wertanteil von über 41 Prozent.Rosé hat bereits einen Marktanteil von 25 Prozent am Gesamtmarkt und ist somit mehr als ein Trend. Kupferberg Rosé hält dabei 19 Prozent, Henkell Rosé 12 Prozent.Das Ranking der Kleinformate führt ebenfalls Henkell Sekt, seit 1935 als Piccolo geschützt, mit einem Anteil von 40,3 Prozent an. "Zusammen mit Kupferberg stammt somit jede zweite Kleinflasche aus dem Hause Henkell Freixenet", heißt es in einer Aussendung.