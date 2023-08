Höllinger

Axel Fila, General Manager Höllinger, und Qusai J. Enani, Category Manager Beverages Panda, freuen sich über die Zusammenarbeit.

Nach den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait, Bahrein und Katar erschließt der österreichische Fruchtsafthersteller einen weiteren wichtigen Markt im nahöstlichen Raum.

Höllinger-Fruchsäfte expandiert weiter. Mit Ende August sollen zehn Bio-Fruchtsaft-Produkte aus dem Höllinger-Sortiment in allen Filialen des saudi-arabischen Lebensmittelhändlers Panda erhältlich sein. "Der Saudi-Arabische Markt birgt ein enormes Potenzial für uns. Wir legen unseren Fokus im Vertrieb auf Diversifikation. Die Beweglichkeit, die wir dadurch erlangen, ermöglicht es uns unabhängig zu agieren und hat uns schon durch die Corona-Krise gebracht", erklärt Gerhard Höllinger, Gründer und Geschäftsführer. Mit der Ausführungen der Ware nach Saudi-Arabien soll der Export-Anteil von Höllinger bis 2024 von 50 auf 60 Prozent anwachsen. Langfristig wird eine weitere Steigerung angestrebt und die Produktvielfalt in den Panda-Filialen soll kontinuierlich ausgebaut werden, heißt es in einer Aussendung.