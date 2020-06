Huber: Huber beantragt Sanierungsplan

Huber bietet mehrere Modelinien über den Webshop an.

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, jetzt ist es Gewissheit: Der Vorarlberger Wäschehersteller Huber ist in erhebliche finanzielle Schieflage geraten.

Der Konzern mit Sitz in Götzis und Mäders beschäftigt hierzulande 700 Mitarbeiter und hat die Marken Huber Tricot, Skiny, Hanro und Hom im Portfolio. Insgesamt betreiben die Wäschespezialisten 70 eigene Shops. Als eine Hausmarke der Österreicher versorgt Huber die Nation seit über 100 Jahren mit hochwertiger Tag- und Nachtwäsche. In den letzten Saisonen sorgten hohe Kosten und eine schwächelnde Performance am POS bei vielen Wäscheherstellern für schwache Ergebnisse, die Corona-Krise scheint die Lage nun weiter verschärft zu haben. Vor zwei Jahren wurden bei Huber dann erste Maßnahmen zur Verbesserung der Liquiditätssituation des Unternehmens ergriffen, dennoch schlossen die Vorarlberger des Geschäftsjahr 2018 mit einem Bilanzverlust ab.