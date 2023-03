Hütthaler: Zerlegung 4.0

Hütthaler

Bei Hütthaler ist man stolz auf die neue Zerlegung am Standort Redlham.

Der oberösterreichische Familienbetrieb Hütthaler hat den Bau der neuen Zerlegung am Standort Redlham fertiggestellt und setzt dabei auf modernste Standards - auch um den Mitarbeiter:innen die Arbeit zu erleichtern.

In einer Zerlegung veredeln Fachkräfte Fleischteile durch gekonnte Schnitte und kreieren so küchenfertige, hochwertige Produkte für die Konsument:innen. Um die Qualität der Produkte weiter zu gewähren und dem eigenen Anspruch an ein gutes Arbeitsumfeld gerecht zu werden, hat der Fleischexperte Hütthaler den Betrieb und seine Zerlegung nach den modernsten Standards erweitert, wie es in einer Aussendung heißt. Die Anlage wurde nach den Vorstellungen des Unternehmens eigens programmiert und verfügt über eine RFID-Technologie, um einen kontaktlosen Datenaustausch zu gewährleisten, Robotik und vollständig vernetzte Arbeitsplätze. So überantwortet beispielsweise jede:r Mitarbeiter:in ein eigenes Touch-Display, auf dem die Produktionsplanung, der Status "arbeitsplatzspezifische Zuschnitte" und Kennzahlen zur Steigerung der Nachhaltigkeit angezeigt werden. Dabei lag ein wichtiges Augenmerk auf Transparenz - so soll die Gewinnung der Fleischteile "lückenlos bis zum Einzeltier des jeweiligen Landwirtes nachvollziehbar" sein. Um das System kümmern sich Techniker und EDV-Spezialisten.