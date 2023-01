bernardbodo - stock.adobe.com

Fleischalternativen freuen sich auch in der Tiefkühlung über ein solides Umsatzwachstum. Laut iglo Trendstudie haben 62 Prozent der Österreicher bereits pflanzliche Pendants ausprobiert.

Pünktlich zum Veganuary bestätigt eine Studie nach der anderen, den Trend zu weniger Fleischkonsum, gleichzeitig soll auch die Skepsis gegenüber Fleischalternativen sinken. Nicht ganz zu Unrecht, denn obwohl Österreich nach wie vor ein Land ist, in dem der Verzehr von Fleisch und Wurstwaren an der Tagesordnung steht - etwa 50 Prozent essen mehrmals die Woche solche Produkte - wächst das Angebot an pflanzlichen Alternativen, die durchaus auch probiert werden.