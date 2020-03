Iglo: Spinat am Speiseplan

Gründonnerstag fällt dieses Jahr auf den 9. April 2020. Traditionell ist dieser Tag für den Spinat auf dem Teller reserviert. Auch wenn die Farbe Grün mit diesem Tag eigentlich nichts zu tun hat und auch, wenn heuer viele Ostern anders verbringen als sonst.

Im Laufe der Geschichte wurde aus "greinen" dann "grün" und die Tradition, an diesem Tag grünes Gemüse zu

Spinatland Österreich

Rund um Ostern hat der TK-Spinat Hochsaison. Mehr als die Hälfte der Österreicher isst am Gründonnerstag Spinat, zwei Drittel bleiben klassisch bei Cremespinat, Erdäpfel und Ei. Bei Iglo generierte man vergangenes Jahr 44 Prozent des Umsatzes mit Tiefkühlspinat bis zum Osterfest. In den letzten Tagen vor Ostern wurden dabei mehr als 430.000 Packungen Iglo-Cremespinat gekauft. Das entspricht fast einem Sechstel der verkauften Jahresmenge.Die Bezeichnung "Grün" im Wort "Gründonnerstag" stammt übrigens vom althochdeutschen Begriff "grunen", der eigentlich "klagen" oder "weinen" bedeutet. An diesem Tag feierte Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern.essen entstand.Im Jahr 2019 wanderten insgesamt 10,8 Millionen Packungen Tiefkühlspinat über Österreichs Ladentische. Die Wahl fiel dabei meist auf Cremespinat (rund 5,7 Millionen Packungen). Wobei Blattspinat (rund 3,8 Millionen Packungen) und passierter Spinat (rund 1,3 Millionen Packungen) traditionell weniger gekauft werden. Für Iglo wurden 2019 2.800 Tonnen Spinat im Marchfeld geerntet und verarbeitet.