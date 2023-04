iglo: Spinat hat Tradition

iglo Österreich

Drei von 10 Österreicher:innen essen am Gründonnerstag immer Spinat, etwa ebenso viele zumindest fallweise. Das zeigt die aktuelle iglo-Trendstudie. Je nach Alter und Bundesland gibt es aber Unterschiede.

Dass der Gründonnerstag eigentlich mit "grün" gar nichts, sondern basierend auf dem Ursprungswort "greiner" viel mehr mit weinen und klagen, zu tun hat, tut dem Traditionsbewusstsein der Österreicher wenig Abbruch. Laut aktueller iglo-Trendstudie geben drei von zehn Personen an, an diesem speziellen Donnerstag vor dem Osterfest immer Spinat zu essen, rund ebenso viele halten es flexibel. Während es bei den 18 bis 29-Jährigen ein Viertel sind, die an diesem Tag "immer" Spinat essen, sind es bei den über 50-Jährigen 35 Prozent. In Haushalten mit Kindern kommt er bei 31 Prozent immer und bei 30 Prozent fallweise auf den Tisch.