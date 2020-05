illycaffé: Kaffeeröster wächst 2019

Illycaffé kann den Umsatz um 7,7 Prozent auf 520,5 Mio. Euro steigern.

Der italienische Kaffeeröster erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz in der Höhe von 520,5 Mio. Euro und liegt damit um 7,7 Prozent über dem Vorjahr. Ein bereinigtes EBITDA von 77,4 Mio. Euro (plus 2,7 % im Vergleich zum Vorjahr) und eine EBITDA-Marge von 14,1 Prozent des Umsatzes belegen das solide Geschäft des Familienunternehmens aus Triest. Der Nettogewinn belief sich mit einem Plus von 5,2 Prozent auf 19 Mio. Euro.

Das Umsatzwachstum von plus 7,7 % gemäß aktuellen Kurswerten (bzw. plus 6,6 % konstanter Kurswert) hat sich 2019 beschleunigt und gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Diese Entwicklung wurde vor allem durch eine Konsolidierung der wichtigsten Märkte und Vertriebskanäle sowie durch einen Innovationsimpuls ermöglicht, der von den strategischen Aktivitäten im Segment des portionierten Kaffees und dem anhaltenden Erfolg des IPSO-Systems sowie der Einführung der kompatiblen Kapseln ausging, heißt es aus dem Unternehmen. Letztere konnten sich als erfolgreichste Produkteinführung im Jahr 2019 in der Kategorie Kaffeeprodukte in den italienischen Supermärkten etablierten.

CEO Massimiliano Pogliani äußert sich zur Bilanz wie folgt: "Das Jahresergebnis 2019 belegt den Wachstumskurs aller wichtigen wirtschaftlichen und finanziellen Kennzahlen, die Stärke der Marke illy und jene unseres globalen und Multi-Channel-Geschäfts. Auch im Jahr 2019 sind wir einem verantwortungsbewussten Geschäftsmodell gefolgt: Wir haben das Unternehmen in eine Benefit Company umgewandelt, was unsere Bestrebungen unterstreicht, dass Wachstum stets verantwortungsbewusst, transparent und nachhaltig mit und im Sinne all jener Gemeinschaften und Personengruppen stattfinden soll, mit denen wir interagieren.“