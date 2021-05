illycaffè: Plus in den Zielmärkten

Zwar muss der Kaffee-Spezialist illycaffè ein 14-prozentiges Umsatz-Minus verkraften, der Kurs steht jedoch auf Wachstum.

Insgesamt 446,5 Millionen Euro hat illycaffè 2020 umgesetzt, ein Rückgang von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis (520,5 Millionen Euro). Der Grund dafür ist klar: Der coronabedingte Konsumrückgang im Out-of-Home-Segment, besonders bei der Gastronomie und in Büros. Der Nettogewinn schrumpfte von 19 Millionen Euro im Vorjahr auf 5 Millionen. Dafür weist illycaffè ein bemerkenswertes Wachstum im LEH und beim E-Commerce auf - die Umsätze im Online-Geschäft wuchsen um 39 Prozent, es konnten 50 Prozent Neukunden gewonnen werden. Das In-Home-Segment wuchs unterdessen um 21 Prozent, in Italien sogar um 30 Prozent. Der Heimkonsum machte 56 Prozent des Gesamtumsatzes aus, im Vergleich dazu waren es 2019 noch 40 Prozent. Signifikantes Wachstum betraf sowohl portionierte Systeme, einschließlich Iperespresso-Kapseln, kompatible Kapseln und das kompostierbare ESE-Pad-System aus Filterpapier (letzteres auch unterstützt durch die Einführung von zwei neuen Maschinen), als auch gemahlenem Kaffee und Bohnen in der ikonischen illy Dose für zu Hause.

In den unterschiedlichen Märkten folgte die Geschäftsentwicklung der Entwicklung der Pandemie. Die Vereinigten Staaten gehörten zu den am stärksten betroffenen Regionen der Welt, während Asien zu den Regionen gehörte, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Erholung befanden, insbesondere mit einem starken Wachstum in Südkorea. Zusammen mit dem gesamten Out-of-Home Sektor litt auch das illy Caffè Netzwerk, ob direkt geführt oder als Franchise, unter den Auswirkungen von Schließungen durch Covid. Ende 2020 gab es 225 single-brand illy Retail Stores, darunter 186 illy Caffès (von denen 16 direkt geführt werden) und 39 illy Shops (von denen 11 direkt geführt werden).

Massimiliano Pogliani, CEO von illycaffè, zu der Entwicklung: "Wir haben uns der Pandemie mit soliden Fundamenten, einer klaren Vision vom Wert unserer Marke und einem starken Engagement für die Digitalisierung unseres Geschäfts gestellt. Obwohl unsere Ergebnisse für 2020 durch den begrenzten Out-of-Home Konsum beeinträchtigt wurden, bestätigen sie die Stärke unserer Marke, die Wirksamkeit der Maßnahmen, die wir zur Abmilderung der Auswirkungen der Pandemie umgesetzt haben und unsere Fähigkeit auf die sich ändernden Verbraucherbedürfnisse zu reagieren. Unser unermüdliches Engagement für Nachhaltigkeit, das seit jeher zu den Kern- und Gründungswerten von illycaffè gehört, wurde durch den Erhalt der B Corp-Zertifizierung, einem weiteren Meilenstein auf unserem Weg zur kontinuierlichen Verbesserung, weiter gestärkt. Wir blicken mit Optimismus in die Zukunft. Wenn die internationale Impfkampagne an Fahrt gewinnt und die Pandemie allmählich unter Kontrolle gebracht wird, werden Verbraucher und Unternehmen zu einer neuen Normalität zurückkehren, mit weiteren Wachstumschancen."