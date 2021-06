In eigener Sache: Dossier: Frühstück

Das neue CASH-Dossier dreht sich um die vermeintlich wichtigste Mahlzeit des Tages: das Frühstück.

Die Österreicher haben das Frühstücken wieder für sich entdeckt, der Warenkorb hat entsprechend viel zu erzählen. Als Ergänzung zum Marktreport Frühstück in der Mai-Ausgabe beleuchtet CASH im Dossier noch einmal das Segment und unterstreicht, was sich in Handel und Industrie tut.Ein Trend, des sich dabei nicht mehr verleugnen lässt, ist Bio. Dabei war das von ein paar Jahren nur etwas für Exoten, wie Florian Zagler von Zagler Müslibär gegenüber CASH verrät. Das Müsli wurde nach eigenen Angaben in Österreichs ersten Bio-Manufaktur gemischt. Lesen Sie mehr dazu hier Apropos Bio-Manufaktur: Vita+ Naturprodukte hat sich von Kellogg getrennt und möchte sich wieder mehr auf sein Kerngeschäft, das warme Frühstück fokussieren. Darüber und noch mehr hat CASH mit Geschäftsführer Wolfgang Fojtl gesprochen. Das Interview in voller Länge gibt es hier Das gesamte Dossier finden Sie hier: www.cash.at/dossiers/Fruehstueck_2021/