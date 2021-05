In eigener Sache: Dossier: Weltbienentag

Das neue CASH-Dossier steht ganz im Zeichen von Bienen, Artenschutz, Vielfalt und dem Schutz von Lebensräumen.

Am 20. Mai ist der Welttag der Bienen. Das Interesse der österreichischen Produzenten gerade im Bereich Honig an einem gesunden Bestand der Bienen und am Bienenschutz ist groß. CASH hat sich umgehört, inwieweit die produzierende Industrie aber auch der Handel Verantwortung übernehmen und was es dazu braucht. Das komplette Dossier dazu finden Sie hier