Das neue CASH-Dossier steht ganz im Zeichen von Teigen, Backmischungen, Zucker, Germ & Co.

Anlässlich des Welttags des Backens am 17. Mai 2021 hat CASH ein Dossier zusammengestellt, in dem sich alles rund um süße Köstlichkeiten dreht. Selbst Gebackenes ist zurzeit übrigens absolut en vogue. Galt das Backen vor nicht allzu vielen Jahren noch als spießig und langweilig, so hat es sich spätestens im Corona-Jahr 2020 zu einem regelrechten Trend entwickelt. Das komplette Dossier finden Sie unter diesem Link!