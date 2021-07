Während des laufenden dritten Quartals wird die österreichische Volkswirtschaft im Schnitt wieder ihr Vor-Pandemie-Niveau erreichen, prognostiziert Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), am Dienstag.

Kritik am Klimapaket

Arbeitslosigkeit sinkt

"Aus epidemiologischer Perspektive betrachtet, ist die Covid-19-Gesundheitskrise zwar noch längst nicht Geschichte, ökonomisch gesehen hingegen sehr wohl", analysiert Neumayer die jüngsten Entwicklungen der heimischen aber auch globalen Wirtschaft. Das reale Wachstum der Weltwirtschaft betrage sechs Prozent im Jahr 2021 und ist somit die stärkste Expansion innerhalb von fünf Dekaden. Dass die globale Erholung hauptsächlich von den USA und China getragen werden (etwa 50 %), sieht der Generalsekretär allerdings besorgt, denn es zeigt auch, dass Europa seine dominante Position an China verloren habe. Der Einfluss Chinas auf Rohstoffe und Preise hat Europa zusätzlich belastet. "Das ist für uns eine neue Position, die uns aber noch weiter begleiten wird." Die EU hat zum Vergleich lediglich 14 Prozent zum globalen Wachstum beigetragen."Jetzt braucht es stabile Rahmenbedingungen für Unternehmen und ihre Beschäftigten, um das Wachstum in Österreich und den Aufbau von Arbeitsplätzen nachhaltig zu stärken", sagt Neumayer und kritisiert dabei Diskussionen über Arbeitszeitverkürzungen oder den Baustopp der Linzer Autobahn A26 sowie der Wiener Außenringschnellstraße, der zehntausende Arbeitsplätze gefährde. Auch das EU-Klimapaket fit-for-55, das letzte Woche vorgestellt wurde, stelle massive Herausforderungen dar. "Die österreichische Industrie ist Ermöglicher der Klimatransformation. Solange aber bei den klimapolitischen Anstrengungen weiterhin keine gleichen Wettbewerbsbedingungen herrschen, erfordert das höhere 2030 EU-Treibhausgasziel einen ausreichenden Abwanderungs- und Verlagerungsschutz (Carbon-Leakage-Schutz) und die Vermeidung von Mehrbelastungen für Schlüsselindustriezweige", betonte Neumayer, der im Verkehrsbereich zudem für Technologieoffenheit statt Verbote plädierte.Erfreut zeigt sich der IV-Chefökonom Christian Helmenstein, der mit Neumayer die Konjunkturumfrage vorstellte, dass sich die Arbeitslosenquote im OECD-Raum heuer bereits wieder auf Vorkrisenniveau, ähnlich wie zwischen 2013 und 2019, zurückbilden wird. Die Defizite der öffentlichen Haushalte werden 2022 um rund 4 Prozent niedriger als dieses Jahr, allerdings liegen sie mit durchschnittlich sechs Prozent der Wirtschaftsleistung immer noch doppelt so hoch als vor der Krise, "obwohl die Inflation nicht zuletzt durch die steigenden Rohstoff- und Vorproduktionspreise gegenüber dem Durchschnitt der Vorkrisenperiode 2013-2019 um einen Dreiviertelprozentpunkt anzieht".