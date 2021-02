Dies umfasst in Österreich die Programme #MütternHelfen und #FamilienChancen sowie neue Initiativen, die im Laufe des Jahres vorgestellt werden. "Soziales Engagement ist in unserer Unternehmenskultur fest verankert. Als einer der größten Konsumgüterhersteller versorgen wir jeden Tag Millionen Frauen und Männer mit Produkten des täglichen Bedarfs – wir sehen es als unsere Pflicht, jene damit zu unterstützen, die in Not sind. Wir können alle einen Beitrag leisten und haben nun wieder eine Möglichkeit geschaffen dies zu tun", unterstreicht Christian Zimlich, Country Manager bei P&G Österreich.

Eingebettet ist die DACH-Initiative in die globale Kampagne "Lead with Love", in deren Rahmen das Unternehmen insgesamt 2.021 "Acts of Good" vollbringen will. Um das zu erreichen, stellt P&G im ersten Schritt über seine Marken weltweit Spenden in Form von Gesundheits-, Hygiene- und Reinigungsprodukten sowie finanzielle Unterstützung im Gesamtwert von mehreren zehn Millionen Dollar zur Verfügung. Um die Initiative #GemeinsamStärker zusätzlich zu unterstützen, können sich Interessierte unter wirgemeinsamstaerker.at beteiligen. P&G ruft monatliche Mitmachaktionen aus, die es den Community-Mitgliedern ermöglichen, überall in Österreich, Deutschland und der Schweiz Zeichen des Guten zu setzen. Für jede Teilnahme wird an eine Partnerorganisation gespendet und Menschen in Not geholfen.