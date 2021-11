Die Ampel-Koalition möchte die Weichen neu stellen: Beworbene Lebensmittel sollen dem WHO-Nährwertprofil entsprechen und man möchte Nutri-Score europaweit weiterentwickeln.

Wie die LZ berichtet, gibt es in der Arbeitsgruppe "Landwirtschaft und Ernährung" einen gemeinsamen Kurs von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Obwohl seitens der politischen Parteien noch nichts bestätigt wurde, sollen dazu die Einführung einer Zuckersteuer für Erfrischungsgetränke, ein Verbot von an Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel und ein Bekenntnis zur Weiterentwicklung des Nutri-Scores auf europäischer Ebene zählen. Ob der skizzierte Kurs für die Lebensmittelindustrie so auch von den Regierungsparteien vorgegeben wird, zeigt sich in den kommenden Wochen, wenn die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sind.