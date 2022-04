Um dem wachsenden Team von Interseroh genügend Platz zu bieten, ist das Unternehmen jetzt in den zweiten Wiener Gemeindebezirk übersiedelt.

Dienstleistungen, Produktpalette und Kundenservice von Interseroh sind gewachsen - und damit auch der Platzbedarf. Deshalb wurde der Firmensitz in die Vorgartenstraße 206c verlegt. In den neuen Büroräumlichkeiten wurden jetzt auf rund 1.000 Quadratmetern wieder alle Firmenteile an einem Standort zusammengeführt, was sowohl die interne Zusammenarbeit als auch die Serviceleistungen für die Kunden weiter optimiert. Es wird an der neuen Adresse auch einen eigenen Schauraum geben, der digitale Führungen ermöglicht. Dazu kommen Seminarräume für diverse Veranstaltungen und Fortbildungen.