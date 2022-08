Die Produkte von Dr. Owl beleben Körper, Geist und Sinne, was nicht nur die Wissenschaft bestätigt, sondern auch der eine oder andere Selbstversuch. CASH bat Geschäftsführer Mag. Georg Ferdinand Hascchke zum Interview.

Health Drinks tragen stets das Image von Apothekenware mit sich. Was kann man tun um z.B. ihre Drinks einer größeren Klientel zugänglich zu machen? Health Drinks sind hoch funktionelle Produkte, die gerade anfänglich Erklärungsbedarf haben. Das kann über geschultes Apothekenpersonal sehr gut umgesetzt werden. Dadurch, dass eine immer breitere Masse Interesse an den Themen Gesundheit und Nachhaltigkeit bei Getränken entwickelt, sind wir bestrebt auch dezidierte Produkte für den LEH und DFH Bereich zu schaffen. Wir machen das aktuell über die Dr.Owl HYDROs, die es in Drogeriemärkten gibt. Dabei handelt es sich um Health Drinks, die auch direkt aus dem Beutel getrunken werden können und sofortige und fühlbare Gesundheitseffekte erzielen. Die Entwicklungsarbeit stoppt hier aber nicht. Wir testen gerade neue, innovative Konzepte, die sich bald im Markt zeigen werden.

Bevor sich mein Vater auf Ernährungsmedizin spezialisiert hat, war er als Kinderarzt tätig und hatte eine Praxis in Wien. Dort lag im Wartezimmer immer ein Buch, das ich als Kind sehr gerne angeschaut habe. Der Titel war „Calling Dr.Owl“. Es ging dabei um eine Eule, die von anderen Tieren mit gesundheitlichen Problemen um Rat gefragt wurde und diese geheilt hat. Das ist Inspiration und Leitbild unserer Arbeit geworden, daher auch der Name. Die Eule steht zudem in der griechischen Mythologie für Klugheit und Weisheit, beides Aspekte, die unser tägliches Handeln in Forschung und Entwicklung leiten soll.

Wie lange dauerte die Entwicklungsarbeit und wieviel Wissenschaft steckt in den Drinks? Den ersten Health Drink, also Regeneraid zu entwickeln, war ein langwieriger Prozess. Diesen marktreif zu bekommen, hat bis zur finalen Form gute drei Jahre gedauert. Am Anfang stand die ernährungsmedizinische Konzeption, also welche Nähstoffe und funktionelle Inhaltsstoffe in welcher Kombination zu optimaler körperlicher und mentaler Regeneration beitragen. Hier flossen viele medizinische Einsichten rund um die aktive Zellerneuerung und den „Carbon Eins Zyklus“ ein, die hauptsächlich unser R&D Vorstand Prof. Dr. Ferdinand Haschke, der langjährig für die Forschung und Entwicklung bei Nestlé Nutrition verantwortlich war, eingebracht hat. Der zweite und technologisch herausforderndste Schritt, war die optimale Darreichung für schnelle Wirkung, einfache Anwendung und gleichzeitig guten und natürlichen Geschmack zu finden. Pillen kamen aus mehreren Gründen nicht in Frage, da sie zu geringe Nähstoffdosen enthalten, diese zu langsam aufgenommen werden können und das Schlucken von Pillen immer mit Krankheit assoziiert wird. Aus diesen Gründen haben wir entschieden, funktionelle Getränkekonzentrate zu entwickeln, die es in dieser Form zuvor nicht gegeben hat. Die Herausforderung lag darin, eine so hohe Menge an Nährstoffen und funktionellen Inhaltsstoffen, die für die sofortige Wirkung so wichtig sind, in konzentrierten, natürlichen Fruchtsaft zu bekommen. Das funktionelle-Konzentrat muss sich perfekt in prickelndem und stillem Wasser lösen und gut schmecken. Dazu sollte der Health Drink auch noch vegan, ohne Zucker und Konservierungsstoffe sein. Auch bei der Verpackung in den kleinen Beuteln, den so genannten Health Pods, sind wir ganz neue Wege gegangen um Verpackungsabfälle - zum Beispiel minus 90 Prozent versus PET und Dosen und minus 95 Prozent CO2 versus PET und Dosen - drastisch zu minimieren. Dafür war viel Entwicklungsarbeit und die Suche nach spezialisierten Partnern für Verpackungstechnologie und Produktion notwendig. Neue Health Drink Entwicklungen dauern dadurch, dass wir die technologische Basis bereits geschaffen haben, jetzt wesentlich kürzer. In sechs Monaten schaffen wir es mittlerweile neue Innovationen am Markt zu haben.

Momentan gibt es vier Sorten. Wie unterscheiden sich diese ausserhalb des Geschmacks? Die vier Sorten Regeneraid, Acceleraid, Concentraid und Immunaid erfüllen, wie die Namen bereits andeuten, unterschiedlichen Funktionalitäten. Sie haben eine sehr spezifische Zusammensetzung an Vitaminen, Mineralstoffen, Aminosäuren und funktionellen Inhaltsstoffen, die der Körper für die entsprechende Funktion benötigt. Diese sind ernährungsmedizinisch gut erforscht und wissenschaftlich belegt. Bei Acceleraid geht es beispielsweise um körperliche Leistung und Ausdauer. Hier verwenden wir spezielle Pflanzenextrakte und Aminosäuren, welche die Blutgefäße erweitern und so die Sauerstoffzufuhr zu den Muskeln verbessern. Ein Konzept, das gemeinsam mit Elite-Sportlern bei den Ironman Weltmeisterschaften in Kona/Hawaii entwickelt wurde und Leistungs- wie Ausdauersportler, aber auch Personen mit alltäglichen körperlichen Leistungsdefiziten, sehr schätzen. Bei Immunaid verwenden wir als erster Drink weltweit, das stärkste natürliche Antioxidans, Astaxanthin, das in Österreich aus einer Alge gewonnen wird und eine 6.000 Mal höhere antioxidative Kapazität als das bekannte Vitamin C hat. Ein Immunaid Drink entspricht der antioxidativen Kapazität von 320 Orangen. All das, um den Körper vor Entzündungs- und Alterungsprozessen zu schützen und unser Immunsystem zu stärken. Bei Concentraid setzen wir einen funktionellen Nährstoff – Alpha GPC – aus der Alzheimer und Demenzforschung, der den Aufbau von Neurotransmittern im Gehirn fördert und in Kombination mit weiteren Mikronährstoffen, Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Konzentration bei geistiger Herausforderung unterstützt.

Sind weitere Sorten geplant? Wenn ja, welche?

Wir arbeiten gerade an mehreren Richtungen, wobei es uns 2 Themenfelder besonders angetan haben: Herz-Gesundheit und Psychische-Gesundheit. Bei beiden Themenfeldern kann man mit ernährungsmedizinischer Intervention viel erreichen. Wir befinden uns in den ersten Test- und Entwicklungsphasen und werden spätestens Anfang 2023 neue Produkte vorstellen. Wir arbeiten aber auch immer an der Weiterentwicklung unserer bestehenden Produkte und an neuen Technologien für deren Darreichung. Auch dazu bald mehr!

Was sind derzeit ihre Vertriebskanäle und wird es da hinkünftig Erweiterungen geben?

Unsere drei Vertriebsschienen sind aktuell Apotheken, Drogeriemärkte und der Online-Kanal. In allen 3 Kanälen streben wir den Ausbau der Distribution massiv an. Auch die geografische Expansion in nach dem erfolgreichen „Testmarkt“ Österreich für uns ein großes Thema. Zusätzlich laufen mehrere Entwicklungsprojekte mit namhaften internationalen Marken, denen wir unsere ernährungsmedizinische Kompetenz und unsere Konzentrat-Technologie anbieten, um unserer Mission einer gesünderen und nachhaltigeren Zukunft der Getränke-Industrie noch schneller näherzukommen.

Wie schwierig sind Listungen in österreichischen LEH?

Die Listung selbst war durch das Start-up-Ticket nach 2 Minuten 2 Millionen recht einfach. Schwieriger war es schon ein eigenes Produkt für den DFH zu entwickeln, das sich ausreichend von den Apotheken-Produkten unterscheidet. Eine Herausforderung ist es allerdings langfristig Erfolg im DFH und LEH zu haben, da der Support vom Handel nach der Listung und dem Hype um die Show stark nachlässt. Rund um die Show waren unsere Dr.Owl Health Drinks sehr gut platziert, in den Flugblättern promoted und wurden in kürzester Zeit die umsatzstärksten Getränke bei Bipa. Danach wurden sie entgegen unserer Empfehlung ins Regal zwischen die Tabletten gepackt, anstatt zu den Getränken, und die Promotion- und Marketingmöglichkeiten für uns stark reduziert. Das macht es für junge Unternehmen mit limitierten Budgets schwerer langfristig zu bestehen. Aber auch hier finden wir gemeinsam mit unseren Handelspartnern immer wieder smarte Lösungen.

Sie kennen die Mechanismen und Eigenheiten der größten FMCG-Konzerne in- und auswendig. Was machen sie jetzt anders?

Die groben Abläufe sind bei uns dieselben wie in großen FMCG Konzernen, nur schlanker und wesentlich schneller. Das macht uns in vielen Bereichen agiler und effizienter und hat uns mittlerweile einen Technologievorsprung von cirka drei Jahren verschafft. Wir haben ein sehr enges Kern-Team, das die wichtigsten Entscheidungen trifft und vieles mit Bedacht ausgewählten strategischen Partnern umsetzt. Wir haben dadurch keine Bindung an Fabriken und Maschinenparks und können uns so immer der fortschrittlichsten Technologien, zum Beispiel bei Verpackung und Abfüllung, bedienen.

Große Konzerne haben zudem die starke Tendenz innovative Produkt-Ideen so lange in Marktforschung und Workshops weichzuspülen, bis sie keine Innovationen mehr sind. Da sind wir wesentlich radikaler – wir verpflichten uns zu kompromissloser Innovation – mit dem Ziel die gesündesten und nachhaltigsten Getränke zu entwickeln – und Punkt.

Welche Werbekanäle sind für sie relevant?

Klassische, linearere Kommunikationskanäle wie TV und Print haben mit ihren hohen Reichweiten für uns den Zweck Brand-awarness für die Kategorie der Health Drinks zu schaffen. Dafür sind wir u.a. eine Partnerschaft mit der ProSiebenSat.1 PULS4 Gruppe eingegangen. Für innovative Produkte, wie unsere Health Drinks, ist zudem die direkte Interaktion mit den Konsumenten und der Presse bei Events und über relevanten Content in sozialen Medien sehr wichtig. Unser Ziel ist es im Bereich Gesundheit Aufklärungsarbeit zu leisten und so eine möglichst breite Basis an Nutzern zu schaffen, die unsere Produkte auch tatsächlich gerne und regelmäßig verwendet und diese dann als „Multiplier“ und Markenbotschafter aufzubauen.

Was ist ihr persönlicher Lieblinksdrink und warum?

Wir haben die Entwicklung unserer Health Drinks aus purem Eigenbedarf gestartet. Damals war ich Strategie-Berater mit langen Tagen und sagen wir mal nicht optimalen Ernährungs- und Lebensgewohnheiten. Ich wollte ein „Helferlein“ das nicht meine Müdigkeit überdeckt, sondern die Regeneration holistisch optimiert. Daraus wurde die Eule, also Dr.Owl.

Mein Lieblingsdrink ist daher ist noch immer Regeneraid. Er ist meine Basis für einen gesunden Start in Tag, weil er mir die Nährstoffe und Energie gibt, die ich brauche, um jeden Tag mein Bestes zu geben. Zusammen mit viel Bewegung, Spaß am Leben und der Aufgabe die Getränkewelt gesünder und nachhaltiger zu machen, ist das mein Antrieb!



Herr Hschke, vielen Dank für das Gespräch.