Seit Jahresbeginn werden in Österreich neben Plastikflaschen auch andere Kunststoffverpackungen, sowie Metallverpackungen in der Gelben Tonne gesammelt. Ein halbes Jahr nach der Umstellung des Sammelsystems zeigt sich ein deutlicher Anstieg der gesammelten Verpackungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

In ganz Niederösterreich bringt das ein Sammelplus von mehr als 19 Prozent. Das zeigen aktuelle Zahlen des Umweltdienstleisters Interzero, der die Sammlung in den beiden Regionen verantwortet.

Besonders stark ist der Anstieg in Gebieten, in denen Leichtverpackungen bisher über die Restmüllsammlung erfasst wurden. So verzeichnet etwa St. Pölten Stadt ein Plus von knapp 58 Prozent. Aber auch in Regionen, in denen bisher schon alle Leichtverpackungen gesammelt wurden, gibt es deutliche Zuwächse, etwa rund 23 Prozent in Horn und fast fünf Prozent in Wiener Neustadt Land.

"Die Vereinheitlichung der Leichtverpackungssammlung ist eine wichtige Voraussetzung, um die Recyclingquote zu erhöhen", sagt Martin Ulke, Geschäftsführer von Interzero Circular Solutions Europe. Doch durch das gemeinsame Sammeln von Kunststoff- und Metallverpackungen allein können die EU-Recyclingquoten, die ein wichtiger Meilenstein für den Klima- und Umweltschutz sind, nicht erreicht werden. Deshalb darf man nicht erst bei der Sammlung der Verpackungen ansetzen, sondern muss den Fokus auf recyclebare Verpackungen entlang des gesamten Prozesses zu legen, also auch bei der Herstellung und Verwertung.