ISM bündelt im kommenden Jahr ihre Themenbereiche und unterteilt New Snacks in zwei Unterkategorien.

Öffnungszeiten Aussteller:

02.-04.02.2020 von 08:00 bis 19:00 Uhr

05.02.2020 von 08:00 bis 17:00 Uhr (neu)



Fachbesucher:

02.-04.02.2020 von 09:00 bis 18:00 Uhr

05.02.2020 von 09:00 bis 16:00 Uhr (neu)

Die 50. weltweit größte Messe für Süßwaren und Snacks, die ISM, findet von 2. bis 5. Februar 2020 in Köln statt. Laut dem Veranstalter Koelnmesse setzt man im kommenden Jahr einmal mehr auf trend- und zukunftsorientierte Themen. Um die Messe noch zielgruppenspezifischer auszurichten wird der Bereich New Snacks nun in die Bereiche Trend Snacks und Natural Snacks geteilt. Anbieter von Snackalternativen haben hier die Möglichkeit ihr Produktportfolio einem breiten Publikum vorzustellen - und zwar in der Halle 5.2.Hersteller von Fleisch- und Fischsnacks, veganen Trendprodukten, getrockneten Früchten und Gemüse, Früchten- und Gemüse-Chips, Smoothies, Früchten mit Schokolade oder Energie- und Sportriegeln finden im Bereich der Trend Snacks das richtige Umfeld für ihre Messeteilnahme. Der Bereich der Natural Snacks ist für Unternehmen mit Produkten ohne Zusatzstoffe, Raw Products, Kaffee-, Tee-, und Kakao- oder Trinkschokoladespezialitäten vorgesehen. Innerhalb des Bereichs der Natural Snacks wird es zusätzlich einen Pavillon für das Thema Chocolate from Bean 2 Bar geben.Und auch für Branchenneulinge und Start-ups bietet die ISM erneut Präsentationsflächen zu günstigen Konditionen. Die Start-Up Area bietet auch 2020 Unternehmen mit Gründungsdatum innerhalb der letzten fünf Jahre, eine kostengünstige Möglichkeit ihre Produkte und Konzepte zur ISM auf einem vier Quadratmeter großen Stand vorzustellen. Die gesamte Start-up Area befindet sich im Trendbereich der Halle 5.2. Jungunternehmen bekommen darüber hinaus die Möglichkeit sich im Rahmen eines Start-up Pitches auf der Expert Stage zu präsentieren.