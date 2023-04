Zwischen 23. Und 25. April 2023 findet die ISM 2023, die weltweit größte Fachmesse für Süßwaren und Snacks, in der Kölner Messehalle statt. Auch 16 österreichische Ausstellende sind vertreten.

Einmal am Tag naschen ist für die meisten Menschen kein Tabu. Wenn sich diese süßen "Sünden" vielleicht auch nicht immer alle zugestehen: Die jüngste Umfrage von Innova Market Insights zum Lebensstil – die auf einem Webinar anlässlich der Messe präsentiert wird - untermauert diese These. Demnach naschen mehr als die Hälfte der Verbraucher:innen weltweit mindestens einmal am Tag. Da Genuss und Verwöhnung ganz oben auf der Liste der Kauftreiber stehen, sei der Appetit auf innovative neue herzhafte und süße Snackangebote noch nie so groß, heißt es. Grund genug also sich auf den Weg nach Köln zu manchen um auf 100.000 Quadratmetern in den Kölner Messehallen mit 1.300 Ausstellenden aus 70 Ländern Kontakte zu knüpfen und natürlich Süßes und Salziges zu probieren. ISM ISM in Köln: 1300 Ausstellende aus 70 Ländern vertreten.

Österreich mit 16 Ausstellenden vertreten

Einkäufer der großen Handelshäuser vertreten

Besucher:innen können aus 32 Länderpavillons aus 25 Ländern und Regionen wählen und sich über die Trends der Süßwaren- und Snackbranche informieren. Unten den diesjährigen Neuzugängen befinden sich Länder wie Armenien, Costa Rica, Indonesien, Trinidad und Tobago oder Venezuela, heißt es vonseiten der Messeveranstalter. Parallel zur ISM findet die Special Edition der ProSweets Cologne, Internationale Zuliefermesse für die Süßwaren- und Snackindustrie, mit über 117 Ausstellenden aus 23 Ländern statt. Unter den österreichischen Aussteller:innen befinden sich neben der Aussenwirtschaft Austria der WKÖ, Manner, Gunz, S. Spitz, Franz Kastner, Frozen Power, TSC, Landgarten, Selectum, N.A.B. Twisst, Ketofabrik, Backstüberl Back- und Konditoreiwaren, Konditorei Haderer, Franz Hauswirth, Mini Melts und Neoh.Das diesjährigen Leitthema lautet "Encourage! Enable! Excite!". Alle Ausstellenden sind online in der Ausstellerdatenbank der ISM zu finden. In der erweiterten Suche kann nach Name, Land, Halle, Produkt oder Trendthema von Bio und Handelsmarken über Halal und Koscher bis Vegetarisch und Vegan selektiert werden. Laut den Veranstaltern haben sich bereits Einkäufer wichtiger Handelshäuser wie Billa, Coop, Edeka, Metro, Migros, Rewe, Spar oder tegut angemeldet.