Das Firmengebäude wird in den Süden von Graz verlegt. So möchte die Kaffeemarke die Entwicklungen im sogenannten Smart City-Areal unterstützen.

J. Hornig plant, die Smart City hinter dem Hauptbahnhof Graz bis Ende 2021 zu verlassen. Die Gegend befindet sich zurzeit im Umbruch, es werden neue Wohnungen gebaut und bald soll auch eine Straßenbahn durch die Waagner-Biro-Straße fahren. Die österreichische Kaffeemarke möchte diesen Veränderungen nicht im Wege stehen und hat deshalb nun den Umzug in den Süden von Graz fixiert. "Wir freuen uns, dass Graz so einen Aufschwung erlebt. Daher wird zusätzliche Wohnfläche dringend gebraucht. Wir haben uns deshalb entschieden, zusätzlichen Platz zu schaffen", erklärt Geschäftsführer Johannes Hornig den Schritt. Gleichzeitig könne die Infrastruktur außerhalb der Innenstadt den Anforderungen des in den letzten Jahren stark gewachsenen Unternehmens besser gerecht werden.