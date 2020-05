J. Hornig: Koffein zum Muttertag

400 ml Kokosmilch aus der Dose

300 ml Cashew- oder Mandel-Drink

4 EL Ahornsirup

Eine halbe Vanilleschote

Eine Prise Salz

40-80 ml frisch gebrühten Espresso (z.B. J. Hornig Cerrado Oriente)

30 g Maisstärke

100 g brauner Zucker

Für 6 Personen werden benötigt:Die Kokosmilchdose über Nacht in den Kühlschrank stellen, am nächsten Tag vorsichtig öffnen und etwas hart gewordene Creme in eine Pfanne mit dem Cashew-Drink und ein wenig Ahornsirup geben. Das Vanillemark aus der Schote kratzen und mit einer Prise Salz in die cremige Masse hinzufügen. Das Ganze mit einem Schneebesen umrühren und für ca. 30 Minuten köcheln lassen.Den Espresso in die Pfanne gießen und die Maisstärke durch ein Sieb vorsichtig in die Masse rühren. So lange köcheln und umrühren bis die Masse dicker wird. Anschließend die Creme in Keramik-Formen aufteilen und für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank stellen bis sie abgekühlt ist.Vor dem Servieren die Oberfläche mit braunem Zucker zudecken und mit einem Bunsenbrenner karamellisieren. Et voilà: Fertig ist die vegane Mokka Crème Brûlée.