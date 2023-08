Mit dem Ziel, die Nachtkultur zu verbessern und seine Nachhaltigkeit, Diversität und Sicherheit zu fördern, sucht Jägermeister auch in diesem Jahr nach innovativen Ideen aus aller Welt. Offizieller Partner ist der beliebte Londoner Nachtclub fabric.

Die besten Projektideen werden mit Mitteln aus einem Geldtopf, der dieses Jahr auf 100.000 Euro verdoppelt wurde, unterstützt. Das Projekt wird dann in Zusammenarbeit zwischen Jägermeister und dem Gewinner / der Gewinnerin verwirklicht. Die Aufteilung des Budgets richtet sich nach dem Umfang der eingereichten Ideen. Verantwortlich für die Vergabe der Gelder an die Projekte ist eine Jury mit im Nachtclub-Business tätigen Mitgliedern. Mast-Jägermeister SE v.l.n.r. Die diesjährigen Jury Mitglieder sind Jamz Supernova (DJane und Radiomoderatorin), Jaguar (DJane und Journalistin), Elijah (Künstlermanager und DJ), Jayda G (Grammy-nominierte Autorin, Produzentin, DJane und Radiomoderatorin) und Jorge Nieto (Creative Director des Londoner Nightclubs fabric)

Kai Dechsling, Director Global Culture & Experiential Marketing bei Mast-Jägermeister SE, erklärt, der Wettbewerb "soll dazu beitragen, diese lebenswichtige Branche wiederzubeleben, die für so viele Menschen auf der ganzen Welt zu einem Zufluchtsort geworden ist". Da der im niedersächsischen Wolfenbüttel beheimatete Kräuterlikör Jägermeister "seit langem in und um das Nachtleben herum zu Hause ist", ist es die Mission des Unternehmens, den Feiernden heute und in Zukunft die besten Partynächte zu bieten, so Dechsling weiter. Für diese Mission hat sich das deutsche Unternehmen mit dem berühmten Londoner Club "fabric" zusammengetan. Gemeinsam rufen Jägermeister und fabric dazu auf, Ideen einzureichen. Mit #SaveTheNight soll auch das Bewusstsein für die Themen Inklusion, Sicherheit und Nachhaltigkeit während und nach einer Partynacht geschärft werden. Die Berücksichtigung dieser Themen steht den Teilnehmenden bei der Einreichung ihrer Ideen aber frei.

Die Gewinnerideen des letzten Jahres

Im Jahr 2022 wurden drei Ideen aus Berlin, London und Nairobi gekürt. Die Berliner Gewinneridee bestand darin, inklusivere Clubnächte zu schaffen, die Menschen mit Behinderungen einbezieht. So legte das Team Wert auf rollstuhlgerechte Eingänge, Bars und sanitäre Anlagen. Für blinde Menschen gab es auf Getränkekarten einen Screenreader und für neurodivergente Partybesucher einen Sinnearaum, der auf Flashlights und laute Musik verzichtete.Die Idee aus dem Londoner Club Sol, bestand darin, eine nachhaltigere Clubnacht zu schaffen. So sollten solarbasierte Soundsysteme bis zu 20 Prozent weniger Energie als herkömmliche Anlagen benötigen.In Kenia arbeitete der Gewinner mit Jägermeister an Weiterbildungsprogrammen, welche das Nachtleben in ländlicheren Gegenden Kenias beleben sollen.